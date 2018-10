VALMADRERA – Lutto per la Polisportiva Valmadrera che piange la scomparsa di Giuseppe Butti detto Peppo, 82 anni, papà di Mario Butti giovanissimo terzino capitano della prima squadra scomparso in un incidente stradale nel lontano marzo 1993 e ricordato in numerosi tornei, manifestazioni e iniziative della Polisportiva.

“Dopo la scomparsa del figlio – ricordano i dirigenti del Valmadrera – i genitori di Mariolino ci sono sempre stati vicini, partecipando a tante nostre attività, oltre a quelle dedicate al figlio, tanto è vero che la moglie Villa Luigia Butti fa parte del Comitato Promotore per il campo in sintetico. Pregare per il papà sarà per tanti ex giocatori e dirigenti arancioni un modo per ricordare ancora Mario che rimane sempre nei nostri cuori. Da parte della Polisportiva Valmadrera un sentito e profondo cordoglio alla moglie Luigia e ai parenti” .

I funerali di Giuseppe Butti si svolgeranno lunedì 29 ottobre alle ore 1430 presso la Chiesa dello Spirito Santo .