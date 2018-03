MILANO – Si è spento dopo una lunga battaglio contro il tumore Emiliano Mondonico, grande allenatore e protagonista del calcio italiano. Aveva 71 anni.

Una lunga e intensa carriera quella di Mondonico, nato a Rivolta d’Adda nel 1947. Giocatore di Cremonese, Torino e Atalanta, per citare alcune squadre, si affermò nel mondo del calcio come allenatore. Il suo esordio è legato anche al Como, che ‘Mondo’, com’era più conosciuto, guidò nella stagione 1986-1987 quando la squadra militava in serie A.

Mondonico ottenne ben cinque promozioni in serie A con Cremonese (1983-1984), Atalanta (1987-1988 e 1994-1995), Torino (1998-1999), e Fiorentina (2003-2004).

Proprio ai tifosi bergamaschi dell’Atalanta Mondonico fece il regalo più grande, portando la squadra in semifinale della Coppa delle Coppe del 1987/1988.