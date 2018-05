OLGINATE – Un lutto improvviso ha scosso le comunità di Olginate e Valgreghentino. Nella notte di domenica scorsa è venuto a mancare Attilio Scaccabarozzi, 72 anni, titolare dell’omonima impresa edile di Valgreghentino.

Proprio l’impresa di Attilio Scaccabarozzi, che conduceva con il fratello Agostino, nello scorso mese di novembre era stata premiata da Confartigianato Lecco per i 40 anni di attività. Lunedì scorso in tanti hanno voluto partecipare alle esequie per dare l’ultimo saluto all’imprenditore olginatese.

Amato e benvoluto da tutti, sempre disponibile, era impegnato in modo silenzioso in molte attività anche se non amava apparire. Ultimo di 7 fratelli, infaticabile lavoratore, ha dedicato l’intera vita alla sua famiglia, ai fratelli e sorelle a tutti i suoi nipoti.

Domenica notte se ne è andato in silenzio, lasciando tutti attoniti.