MANDELLO – Al via da questa mattina, mercoledì, il cantiere in via per Maggiana, dove nelle prossime settimane verrà installata la nuova rotatoria e sarà allargata la carreggiata stradale di via Segantini.

“Inizialmente verrà allestito il cantiere, saranno effettuate tutte le operazioni propedeutiche ai lavori, misurazioni e tracciature, poi si entrerà nel vivo dell’intervento, prima con la realizzazione della rotatoria e poi con l’allargamento della strada” spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Tagliaferri.

Il cantiere potrebbe durare circa tre mesi, “dipenderà molto dal meteo” fa sapere Tagliaferri, ma l’intenzione dell’amministrazione comunale è quella di evitare chiusure alla viabilità.

“In accordo con l’impresa, i lavori per il posizionamento della rotatoria avverranno in orario notturno – assicura l’assessore – salvo imprevisti, sarà sempre consentito il passaggio delle auto, in modo da garantire l’accessibilità alle frazioni alte”.