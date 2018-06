MANDELLO – Cavalieri, dame, giullari, mangiafuoco, banchetti e spettacoli: Maggiana ha rivissuto il Medioevo nel fine settimana che si è appena concluso, grazie all’evento Torre in Festa del Gruppo amici di Maggiana, giunto alla sua tredicesima edizione.

Due giorni dedicati alla Torre del Barbarossa, simbolo della frazione mandellese (oggi sede del Museo dell’arte contadina) per l’occasione aperta al pubblico e visitabile. Gli sforzi degli organizzatori sono stati ben ripagati dal meteo, che ha regalato due giornate di sole finalmente estive. I numerosi visitatori accorsi hanno potuto godere di diverse iniziative: il torneo tra guerrieri in armatura in piazza, lo spettacolo di giocolieri e mangiafuoco, buon cibo, musica e danze popolari.

Il momento clou è stata certamente la rievocazione storica della visita di Federico Barbarossa con l’ “incendio” della torre, avvenuta sabato sera.

Soddisfazione in generale da parte degli organizzatori: “Ci aspettavamo forse più gente domenica ma non si può certo dire che è andata male – ha commentato Rinaldo Citterio (Pro Loco) – la manifestazione funziona e piace molto. Sarebbe bello i prossimi anni estenderla con più animazione e più iniziative, ci stiamo lavorando!”.

L’appuntamento con “Torre in Festa” a Maggiana torna tra due anni!

GALLERIA FOTOGRAFICA a cura di Luisella Aliprandi