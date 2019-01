LECCO – E’ stato soccorsa dal personale sanitario, giunto in ambulanza e automedica, l’anziana urtata da un’auto mercoledì mattina in corso Emanuele Filiberto, a Lecco.

L’incidente è avvenuto all’altezza delle Poste di Maggianico, in prossimità delle strisce pedonali. Il tratto di strada e in particolare quell’attraversamento erano già stati segnalati in passato da alcuni residenti per la pericolosità (qui l’articolo).

Fortunatamente, secondo le prime informazioni, le condizioni della donna non sarebbero gravi: è stata trasportata in codice giallo all’ospedale dall’ambulanza della Lecco Soccorso.

Sul posto anche la Polizia Locale per chiarire la dinamica del sinistro.