MALGRATE – Sirene nella notte a Malgrate dove, intorno alle 2, un’auto è sfrecciata a tutta velocità sul lago e poi per le strade del centro storico inseguita dalla polizia.

Secondo le informazioni raccolte, la vettura sarebbe stata stata segnalata dal sistema di lettura targhe attivo a Lecco e nell’hinterland del capoluogo, che consente alle forze dell’ordine di avere contezza in tempo reale del passaggio di mezzi sospetti.

Ad intervenire, da quel che abbiamo appreso, sarebbe stata una pattuglia della Polstrada di Milano che con tutta probabilità era sulle tracce del losco veicolo.

Il veicolo in fuga, dal lungolago, avrebbe poi imboccato via Agudio, passando davanti al Comune. L’inseguimento si sarebbe prolungato fino a quando l’auto sospetta sarebbe riuscita a far perdere le proprie tracce.