MALGRATE – Incidente martedì sera a Malgrate, lungo la strada Provinciale che dalla rotonda del Ponte Nuovo porta verso Valmadrera.

Coinvolti due mezzi, un’auto e una moto, che per motivi da chiarire si sono scontrati sulla corsia di sorpasso. Sul posto si sono portati i volontari della Croce Rossa di Lecco che hanno provveduto a soccorrere un uomo di 78 anni, ferito sembrerebbe in maniera lieve. E’ stato trasportato in ospedale in codice verde.

Presente anche la Polizia Stradale per i rilievi del caso. Nessun disagio al traffico, la strada è infatti rimasta transitabile.