MALGRATE – Un incidente, fortunatamente senza gravissime conseguenze, si è verificato sabato pomeriggio all’ora di pranzo sulla via Provinciale, a Malgrate.

Coinvolti due veicoli, un’auto guidata da un uomo e una moto, con a bordo un anziano di 76 anni.

L’incidente è accaduto all’altezza del benzinaio Q8, lungo la Provinciale, nei pressi del semaforo. Stando quanto appreso, l’uomo alla guida dell’auto, probabilmente per una disattenzione, non avrebbe frenato al rosso finendo per tamponare la moto guidata dall’anziano.

Nella caduta il 76enne avrebbe riportato diverse ferite: soccorso dai volontari della Croce Rossa di Lecco è stato trasportato all’ospedale in codice giallo. Sul posto anche la Polizia Stradale per i rilievi del caso.