MALGRATE – Brutto incidente per un motociclista giovedì mattina a Malgrate, in via Italia, la strada a lago parallela alla Provinciale che dal Ponte Nuovo porta verso il nuovo lungolago.

Stando a quanto appreso l’uomo stava viaggiando da Malgrate bassa verso Lecco quando, all’altezza del parcheggio, pochi metri prima della rotonda del Ponte Kennedy, avrebbe perso il controllo del proprio mezzo, probabilmente a causa di un guasto al cavalletto, finendo prima contro il muretto a lato del marciapiede e quindi rovinosamente a terra.

Ad assistere alla scena alcuni passanti che avrebbero visto la moto sbandare e quindi cadere. Proprio loro avrebbero prestato i primi aiuti al centauro, allertando i soccorsi.

Sul posto si sono portati d’urgenza un’ambulanza della Croce Rossa, un’automedica e anche i Vigili del Fuoco che si sono occupati di ripulire l’asfalto dal liquido perso dalla moto nello schianto.

Il centauro è stato soccorso ancora cosciente ma con traumi seri: stabilizzato, è stato portato all’ospedale in codice giallo.

Presente anche la Polizia Locale a cui sono ora affidati i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.