LECCO – E’ stato tradito dal semaforo che il forte vento degli scorsi giorni ha girato facendogli cambiare angolazione così, pensando di avere il verde, è passato causando un incidente.

Fortunatamente lo scontro con l’altra auto non ha avuto conseguenze, se non i danni materiali alle vetture. L’incidente è avvenuto oggi, domenica: una persona stava percorrendo via Monsignor Polvara a Malgrate, giunto all’incrocio con l’ex statale 36, ha visto il semaforo verde ed è passato.

Peccato che il via libera non fosse per lui ma per gli automobilisti diretti da Malgrate verso Lecco. Come si vede dalla foto, però, il forte vento ha fatto ruotare il semaforo che adesso guarda verso chi esce da via monsignor Polvara.

Tratto in inganno l’automobilista è passato causando il botto.