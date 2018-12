BARZIO – Allarme intorno alle 13.30 di oggi, domenica 9 dicembre, quando un uomo ha accusato un malore mentre si trovava ai Piani di Bobbio. In un primo momento si è pensato potesse trattarsi di qualcosa di grave perciò, per prestare soccorso al 59enne, è giunto l’elisoccorso che si è alzato in volo da Sondrio.

L’equipe medica, una volta sul posto, ha appurato che non si trattava di nulla di grave e l’uomo non era in pericolo di vita. E’ stato comunque trasportato in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale di Lecco per tutti gli accertamenti del caso.