DERVIO – Lo avevano soccorso nel tardo pomeriggio di ieri, lungo la provinciale 72 a Dervio, vittima di un malore mentre era in sella alla propria moto, quella Vespa che tutti in paese conoscevano: si è spento improvvisamente, Walter Ferraro, cinquantenne residente a Dervio, morto in seguito ad un infarto prima ancora di arrivare all’ospedale.

Originario di Nuova Olonio, da molti anni Ferraro si era stabilito nella cittadina sul lago, lavorava per la Regina Catene che fino al 2009 aveva uno stabilimento produttivo a Dervio. Lo chiamavano il “Generale” per il suo look legato ai colori militari, un’originalità che veniva rispecchiata anche dal suo mezzo di trasporto, quella due ruote anch’essa customizzata ad arte con la quale si spostava per le strade del paese.

Giovedì, il cinquantenne si trovava in prossimità di un’officina all’ingresso di Dervio quando ha accusato il malore. Neppure l’arrivo dei soccorritori in elicottero è servito a salvargli la vita. Quando i sanitari lo hanno raggiunto, il suo cuore era già in arresto cardiaco.

Una morte che ha addolorato molti in paese, chi gli voleva bene ricorda “la sua ironia, il suo modo di scherzare e il suo essere buono con chiunque”.