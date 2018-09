LECCO – Lo hanno travato accasciato sul marciapiede, dopo essere stato colpito da un malore, l’uomo soccorso questa mattina, mercoledì, dal personale della Croce Rossa in Corso Monte Santo.

Sono stati alcuni passanti a notare il 45enne steso per terra ed hanno quindi allertato il 112. Caricato sull’ambulanza, l’uomo è stato trasferito in ospedale. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, fortunatamente non sarebbero gravi; gli è stato assegnato dai sanitari il codice ‘giallo’.