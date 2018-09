GRANDOLA E UNITI (CO) – Era per funghi con un gruppo di amici in Val Sanagra ma ha avuto un malore e non è sopravvissuto.

E’ morto oggi, domenica 2 settembre, nei boschi sopra Grandola un uomo di circa 61 anni, residente a Brusimpiano (VA). Non c’era copertura telefonica e quindi uno del gruppo è sceso a valle per riuscire a contattare il numero di emergenza.

L’elicottero ha portato sul posto l’équipe tecnica e sanitaria. Il medico ha constatato il decesso. Dopo il nulla – osta da parte delle autorità, i tecnici della XIX Delegazione Lariana del Cnsas, stazione Lario Occidentale e Ceresio, hanno allestito una teleferica e trasportato il corpo con barella portantina fino alla strada.

Sul posto anche i Carabinieri.