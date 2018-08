INTROBIO – Intervento del Soccorso Alpino poco dopo le 15 di oggi, domenica 5 agosto, nei pressi del rifugio Buzzoni, in località Alpe Mota, sui monti sopra il paese di Introbio.

Stando a quanto appreso si tratterebbe di una persona colpita da un malore.

In un primo momento sono stati allertati i volontari della XIX Delegazione Lariana, successivamente si è alzato in volo l’elisoccorso di Bergamo che ha trasportato la persona, che comunque non sarebbe in gravi condizioni, all’ospedale di Bergamo.