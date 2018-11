VALMADRERA – Intervento dei Vigili del Fuoco e del 118 nel pomeriggio di oggi, domenica, a Valmadrera, per un escursionista colpito da malore in via Belvedere.

Stando a quanto appreso l’uomo, 65 anni, avrebbe accusato un malore mentre stava percorrendo la mulattiera che da Valmadrera sale a San Tomaso: subito sono stati allertati i soccorsi che si sono portati sul posto in codice rosso.

In volo si è alzato l’elisoccorso da Bergamo. A coadiuvare le operazioni di soccorso anche i Vigili del Fuoco.