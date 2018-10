LECCO – Il peggio sembra essere passato, ma c’è ancora qualche strascico del maltempo. Protagonista, suo malgrado, di nuovo la vecchia Lecco-Ballabio, già interessata ieri, lunedì, dalla caduta di un albero sopra l’abitato di Pomedo. Nel pomeriggio di oggi, verso le 15, una pianta di modeste dimensioni è caduta finendo in parte sulla carreggiata senza, fortunatamente, procurare danni.

La pianta è caduta sul muro di sostegno e si è spezzata finendo in parte sulla strada. Il traffico è circolato in senso unico alternato senza subire particolari disagi, fino a che i Vigili del Fuoco non hanno liberato la carreggiata e monitorato il versante da dove la pianta è caduta. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Locale di Lecco.