LECCO – Black out, allagamenti e disagi si sono verificati in diverse zone della città e della Provincia di Lecco a causa del forte stratempo che si è abbattuto sul territorio nel tardo pomeriggio di lunedì.

Senza luce alcune zone di Lecco città, del calolziese e del valmadrerese, e anche qualche comune della Valsassina e del lago dove, stando a quanto appreso, è caduta anche la grandine.

La strada per Galbiate è stata chiusa poco dopo le 17 a causa della caduta di una pianta all’altezza del cimitero di Pescate, mentre a Calolzio, in località Lavello, si sta intervenendo per la rimozione di rami e alberi abbattuti dal vento. Interdetta da una pianta caduta anche la strada che da Lorentino sale a Sopracornola, sempre nel calolziese.

Stessa problematica a Olginate, sul ponte Cesare Cantù, dove una corsia è rimasta chiusa a causa della caduta di un albero e nel meratese: proprio a Merate, in via San Francesco, una pianta è caduta occupando la sede stradale. Fortunatamente non si registrerebbero feriti.

Pioggia e forti raffiche di vento hanno compromesso anche la viabilità ferroviaria, con i treni in ritardo, anche di più di un’ora, a causa delle avverse condizioni meteo e di alcuni guasti agli impianti. Info e aggiornamenti sul sito di Trenord.

Diversi allagamenti si sono verificati sulle strade di Lecco, in particolare in corrispondenza di ponti e sottopassi. Il Caldone già ingrossato nel pomeriggio a causa delle forti piogge è esondato in via Porta, chiusa da oggi pomeriggio per precauzione.

A Rivabella diversi rami strappati dal vento hanno invaso la carreggiata, mentre un grosso albero è caduto sul lungolago temporaneamente chiuso al traffico. Il sindaco Brivio ha partecipato un vertice in Prefettura sull’emergenza maltempo. Un albero è caduto anche in via Garabuso tra i rioni di Olate e di Acquate.

Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco in gran parte del territorio provinciale per piante cadute. In campo anche la Protezione Civile come a Malgrate, in via Lorenzina, dove due alberi sono caduti sulla strada. L’allerta resta alta almeno fino alle 19 di questa sera, lunedì, quando, secondo le previsioni meteo, l’ondata di maltempo dovrebbe calare.