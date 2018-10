CALOLZIO– Gravi disagi anche nel calolziese per il maltempo.

Per uno smottamento è interrotta la strada che da Calolzio porta verso Carenno, mentre la caduta di un albero ha reso difficoltoso il transito sulla strada tra Lorentino e Sopracornola.

Circolazione difficile anche a Olginate dopo la caduta di un albero all’altezza della rotatoria di fronte al ponte Cesare Cantù. Sempre ad Olginate si è allagato il palazzetto sportivo comunale mentre era in corso l’allenamento dei giovani del basket. E’ la stessa NP Olginate a rendere noto l’accaduto:

“Disastro al PalaRavasio, mentre i nostri ragazzi dell’Under 15 si stavano allenando il tetto del palazzetto, da tempo in cattivo stato nonostante gli avvertimenti fatti al comune, ha iniziato ad imbarcare acqua facendo scappare tutti i ragazzi spaventati e soprattutto mettendo a completo repentaglio la struttura sportiva. Ci si augura in un pronto intervento dalle autorità comunali in attesa di constatare il valore dei danni”.

Disagi anche in viale De Gasperi, sul lungolago del Lavello, per la caduta di due piante: “I volontari della Protezione Civile sono al lavoro per liberare la viabilità al Lavello – ha detto l’assessore Cristina Valsecchi – Nel giro di un paio d’ore la situazione dovrebbe essere risolta. Anche nei sottopassi cittadini è passata l’emergenza, si sono allegati perché la mancanza di corrente non ha permesso alle pompe di entrare in funzione”.

Allagamenti si sono registrati anche nella scuola elementare di Rossino.