LECCO – Il forte maltempo che ha colpito il lecchese in serata ha costretto i Vigili del Fuoco a diversi interventi, almeno una quindicina quelli che si sono contati dalla prima serata alla mezzanotte, la maggior parte per alberi o pianti cadute sulla sede stradale, ma non solo.

La zona più colpita pare essere stata quella del lago dove si sono concentrate le chiamate ai pompieri proprio per rami e piante finite in strada. Un intervento analogo è stato compiuto a Valgreghentino mentre a Lecco è stato richiesto l’arrivo dei pompieri per il lucernario di una azienda pericolante nella zona del Caleotto. I Vigili del Fuoco sono quindi intervenuti con un’autoscala.

L’episodio più grave in serata è avvenuto a Taceno dove un fulmine ha colpito una casa, mandando in fumo l’impianto elettrico. Fortunatamente non si sono registrati feriti.