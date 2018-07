LECCO – Il forte temporale che si è abbattuto in tarda serata sul lago ha costretto i Vigili del Fuoco a mobilitarsi più volte nel corso della notte e nella prima mattinata di venerdì.

Allagamenti si sono registrati sulla SS36 dir, il raccordo tra Lecco e la Valsassina, così come in via Rosmini nella zona del Bione, si contano poi altri interventi per tombini ‘saltati’ a causa delle forti piogge, mentre all’alba i Vigili del Fuoco hanno raggiunto Suello per il taglio di una pianta pericolante.

Un appartamento in via Mentana di Lecco ha subito un allagamento per le infiltrazioni d’acqua dall’esterno.

Inoltre, poco prima della mezzanotte, i pompieri sono intervenuti insieme ai sanitari e alla Polstrada nel tunnel del San Martino per un’auto che si è ribaltata in seguito ad un incidente. Soccorso il conducente, un 28enne che non ha riportato traumi gravi. E’ stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice verde.