LECCO – Con l’inverno alle porte e le prime nevicate a bassa quota, in Prefettura lunedì si è svolto un vertice sulla gestione della viabilità in caso di maltempo: “Si è fatto il punto sulla attivazione delle rispettive pianificazioni, predisposte da singoli enti ed amministrazioni, al fine di fronteggiare le emergenze e ridurre i possibili disagi per i cittadini, mediante l’utilizzo delle risorse a disposizione ed attraverso la tempestiva, coordinata partecipazione delle singole componenti del sistema di protezione civile locale” spiegano dalla Prefettura.

All’incontro, presieduto dal prefetto Liliana Baccari, hanno partecipato il Questore Filippo Guglielmino, il Vicecomandante dell’Arma dei Carabinieri di Lecco, colonnello Claudio Arneodo, il Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Lecco, capitano Luigi Pappalardo, l’ing. Peppino Suriano dei Vigili del Fuoco di Lecco, il Comandante della Polizia Stradale di Lecco, dott. Mauro Livolsi, il dott. Fabio Valsecchi e l’ing. Andrea Sesana dell’Amministrazione provinciale, l’ing. Bilotti di Anas.

In particolare il Prefetto ha richiesto che le Amministrazioni presenti verifichino preventivamente la funzionalità delle proprie strutture operative, allertando il proprio personale impiegato nei compiti di protezione civile per una gestione efficace della viabilità e delle eventuali emergenze viarie, determinate dalle precipitazioni nevose.

“E’ stata sottolineata l’esigenza di garantire un’adeguata risposta al verificarsi delle situazioni più critiche, rappresentate dagli interventi nelle zone più isolate, ove insistono Comuni a rischio di isolamento” spiegano dalla Prefettura.

In particolare, nel corso dell’incontro la Provincia di Lecco ed Anas hanno assicurato la dislocazione di mezzi sgombero neve e spargi sale lungo le strade di competenza, con particolare attenzione alle arterie ubicate nell’area Nord della provincia, più esposte ad intense nevicate. “In caso di precipitazioni nevose consistenti, i mezzi pesanti potrebbero dover confluire presso le aree di accumulo adibite al fermo temporaneo, preventivamente individuate dalla Polizia Stradale e concordate con la Provincia”.

Infine, è stata sottolineata “l’importanza di un’adeguata comunicazione nei confronti degli utenti delle strade affinché verifichino, prima di mettersi in viaggio, le condizioni della viabilità e rispettino tutte le prescrizioni inerenti le dotazioni e l’equipaggiamento (giubbini rifrangenti, segnale di triangolo di pericolo, catene da neve a bordo o pneumatici invernali montati) previsti dalla normativa vigente o dalle ordinanze adottate dagli enti proprietari delle strade”.