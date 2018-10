OLIVETO – Mattinata di lavoro per i Vigili del Fuoco, a causa delle forti piogge che dalla notte imperversano sul lecchese.

I pompieri dalla prima mattina sono intervenuti a Mandello del Lario e nel calolziese per diversi allagamenti, tra Castello Brianza e Santa Maria Hoé invece per un albero caduto sulla sede stradale.

A Oliveto Lario invece è stata temporaneamente chiusa la Strada Provinciale 46 che da Onno porta a Valbrona a causa di una frana. Il distaccamento, secondo quanto appreso, non sarebbe di grossa entità ma la strada è stata chiusa per consentire la messa in sicurezza.

Nessuna altra particolare criticità è stata segnalata lungo le strade ma è consigliabile prestare attenzione a causa degli allagamenti causati dalle piogge, soprattutto in prossimità degli svincoli lungo la Statale 36 e all’ingresso delle gallerie.