LECCO – Un grosso masso si è abbattuto nella parte alta di via Paradiso, nel rione di Rancio a Lecco. Fortunatamente il masso si è fermato in punto in cui non ci sono abitazioni e non ha fatto registrare danni.

Il sasso, a causa delle forti piogge, è rotolato dalle pendici del monte Medale ed ha interrotto la sua corsa sull’ultima curva di via Paradiso, prima della stanga che dà inizio alla strada tagliafuoco del Vallo paramassi.

Proprio nel punto in cui il masso si è fermato si stacca un piccolo sentiero che si inoltra nel bosco e porta al “baitello” del Ger (Gruppo Escursionisti Rancesi), raggiungendo di nuovo la strada del Vallo.