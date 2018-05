LECCO – Pioggia, raffiche di vento, grandine, lampi e tuoni: annunciato dalle previsioni il temporale è arrivato puntuale poco dopo le 18, non senza causare qualche disagio e qualche danno.

Pochi minuti prima delle 19 sul lungolago cittadino, di fronte al Battistini, le raffiche di vento hanno causato la caduta di un grosso ramo da una pianta che ha colpito un’auto ferma in sosta con a bordo una donna e la sua bimba piccola.

Le due, in shock per lo spavento, sono state subito soccorse da alcune persone di passaggio che hanno provveduto a scortarle dentro l’Hotel Alberi in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco per la rimozione del ramo e un’ambulanza per prendere in cura mamma e figlia: stando a quanto appreso le due non avrebbero riportato ferite, ma solo un grande spavento. A provvedere alla rimozione dell’auto danneggiata invece l’autosoccorso Lanfranchi.