LECCO – Seri problemi per quanti si muovono da e per la Valsassina: la nuova strada è chiusa in discesa dalle 20 mentre sulla vecchia rami caduti sulla carreggiata rendono difficoltoso il transito dei stradale.

E’ consigliata molta attenzione e muoversi solo se è necessario. Anche in salita verso Ballabio, la nuova galleria si è allagata nel pomeriggio e alcune vetture sono rimaste bloccate.