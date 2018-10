LECCO – Giornata di superlavoro ieri, lunedì, per le sale operative 118 della Lombardia e soprattutto per le Centrali Uniche di Risposta del 112 che hanno ricevuto complessivamente 33.205 telefonate, rispetto a una media giornaliera di circa 13mila.

Nel dettaglio, 11624 a Varese che serve anche Lecco, Como, Bergamo e Monza Brianza rispetto ad una media giornaliera di 4100.

12.162 sono state le chiamate alla centrale di Brescia, che serve anche Sondrio, Lodi, Mantova, Cremona e Pavia (in tempi normali la media giornaliera è circa 3800) e 9419 a Milano, che serve tutta la provincia di Milano (media di un giorno normale: 5.200)

Dall’ufficio stampa dell’Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) fanno inoltre sapere:”Il numero maggiore di chiamate ha riguardato i Vigili del Fuoco, mentre per quanto riguarda le Sale Operative 118 di Milano, Bergamo, Pavia e Como, non si sono registrate particolari criticità. Gli unici problemi hanno riguardato la logistica: i mezzi di soccorso in diversi casi hanno faticato a raggiungere il posto degli eventi per le difficoltà viabilistiche e il traffico congestionato”.