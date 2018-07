LECCO – Alberi caduti, allagamenti, un incendio: è stata una notte di interventi per i Vigili del Fuoco di Lecco, impegnati su più fronti in tutta la Provincia a causa del maltempo.

I pompieri sabato mattina sono ancora al lavoro a Erve, per spegnere un incendio scoppiato in nottata e che ha divorato un’abitazione situata in via Torre. Alle origini del rogo, sembrerebbe, un fulmine che avrebbe colpito il tetto, ma saranno le indagini a fare maggiore chiarezza sulle cause dell’incendio. Ingenti i danni riportati dalla casa, una villetta singola, fortunatamente senza coinvolgere persone.

L’intervento di spegnimento è cominciato alle 3 di questa notte: sul posto cinque squadre di Vigili del Fuoco da Lecco e da Valmadrera. Le fiamme hanno interessato tutta la struttura lignea del tetto dell’abitazione; più di venti unità tra vigili e capisquadra si sono alternati tutta la notte fino al completo spegnimento dell’incendio.