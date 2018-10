LAGO – Gravi disagi anche sul lago per il maltempo. E’ stato un lunedì di passione sulle strade, con allagamenti diffusi sia a Mandello che in altri comuni, ma sono i fiumi ora a fare paura.

Il nubifragio si è abbattuto con tutta la sua forza sui paesi della riviera provocando la caduta di alberi spinti dalle raffiche di vento e sollevando, a causa delle forti precipitazioni, i tombini dalle sei stradali.

VIDEO – Il nubifragio in arrivo (di Luisella Aliprandi)

A Mandello, il vento ha provocato la caduta di alcuni rami, il torrente Meria è monitorato, fa sapere il sindaco Riccardo Fasoli, ma il suo livello lunedì era sotto la soglia di guardia.

Preoccupa di più il Pioverna a Bellano che ha toccato il livello di allarme. “Siamo in emergenza – spiega il primo cittadino, Antonio Rusconi – Abbiamo attivato il piano di emergenza comunale e c’è un presidio costante al fiume per controllare la situazione”.

Anche il fiume Varrone ha raggiunto la soglia limite a Dervio. Il sindaco Davide Vassena e la Protezione Civile sono intervenuti in più zone del paese a seguito di allagamenti. Sempre per allagamenti a Colico la provinciale 72 è stata chiusa dalla mattinata. Disagi anche sulla SS36, per allagamenti.

VIDEO – Il Varrone a Dervio (di Silvio Sandonini)