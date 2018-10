LECCO – Hanno raggiunto quota 220 gli interventi compiuti tra martedì e lunedì dal personale del Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco e dei Distaccamenti Volontari di Merate, Bellano e Valmadrera.

La pioggia intensa ed il forte vento sono state le cause principali delle richieste di intervento. La maggior parte delle richieste di soccorso pervenute alla Sala Operativa sono state per rimozione di alberi caduti o pericolanti sulla sede stradale o su edifici, la rimozione di cornicioni e strutture di copertura pericolanti, piccoli smottamenti, cartelli stradali divelti e ingombri di vario tipo sulle sedi stradali.

La forte pioggia ha inoltre causato una lunga serie di smottamenti ed allagamenti. In una decina di casi sono state soccorse persone in situazioni critiche rimaste bloccate all’interno o sul tetto degli autoveicoli. Sono stati effettuati anche cinque interventi per principio di incendio sul territorio provinciale.

Le richieste di aiuto alla sala operativa sono pervenute in modo abbastanza uniforme da tutta la provincia, con una richiesta maggiore degli interventi di soccorso nell’area del capoluogo ed in Brianza.

Oltre agli oltre duecento già compiuti, altri 40 interventi di soccorso sono già previsti in su tutta la provincia di Lecco. “Il dispositivo di soccorso del Comando di Lecco, con 45 unità di personale permanente e volontario con automezzi ed attrezzature – spiegano i pompieri – è completamente schierato su tutto il territorio provinciale per far fronte alle richieste di aiuto della popolazione”