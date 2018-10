LECCO – “Un tempo così non si era mai visto”. In molti l’hanno detto, ripetuto e scritto. Indubbiamente l’ondata di maltempo che ha interessato il lecchese ieri, lunedì e in parte oggi, martedì, è stata di particolare intensità, ma quello che ha più stupito è stata la varietà di fenomeni atmosferici che si sono verificati in un lasso di tempo così vicino.

Prima il vento forte e la pioggia intensa che hanno arrecato numerosi danni, poi fulmini e tuoni, abbastanza anomali per la stagione, quindi la grandine scena nel primo pomeriggio di oggi, in alcune zone del lecchese come ai Piani Resinelli e infine, con un cambio repentino delle temperature scese bruscamente di diversi gradi centigradi, ecco che è arrivata persino la neve, con le principali montagne lecchesi che si sono imbiancate, a cominciare dalle Grigne, Resegone, sul Pizzo dei Tre Signori e le vette circostanti con una leggera spruzzatina arrivata persino sul Monte Due Mani sopra Ballabio.