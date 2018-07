MANDELLO – Grave incidente montano nel tardo pomeriggio di domenica, a Somana, sopra Mandello.

L’allarme è scattato intorno alle 20 per un escursionista di 65 anni che, stando a quanto appreso, era impegnato sul sentiero che conduce alla cappelletta di Santa Maria, nella frazione di Somana.

L’escursionista stava scendendo a valle quando sarebbe scivolato, procurandosi un brutto trauma facciale e la probabile frattura di una vertebra cervicale. La fortuna ha voluto che con lui ci fossero altri compagni tra cui un medico che avrebbe prestato all’uomo le prime cure in attesa dei soccorsi, allertati inizialmente in codice giallo.

Sul posto si sono portati l’elisoccorso da Como e una squadra del Soccorso Alpino: giunti sul posto i soccorritori hanno potuto constatare le più serie condizioni dell’uomo. Dopo una lunga e delicata operazione di recupero l’escursionista, residente come appreso a Novate Mezzola, in provincia di Sondrio, è stato elitrasportato all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso.