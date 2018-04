MANDELLO – E’ stato trasferito all’ospedale di Lecco in codice giallo, in condizioni non gravi, il 72enne vittima di un incidente stradale avvenuto giovedì mattina, intorno alle 11, a Mandello.

L’uomo, residente in paese, stava attraversando la strada in via Alighieri quando una vettura lo ha inavvertitamente investito. Secondo quanto riferito dal conducente dell’auto agli agenti della Polizia Locale, intervenuti sul posto, il guidatore era impegnato in una manovra di inversione di marcia quando ha urtato il 72enne.

Il pedone è stato soccorso dal personale della Croce San Nicolò che in ambulanza ha trasportato il ferito all’ospedale Manzoni.