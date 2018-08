MANDELLO – Tanta paura nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 24 agosto, nei giardini sul lungolago di Mandello per un bambino di 4 anni che è caduto mentre giocava su una giostra.

Il piccolo stava giocando con una carrucola che corre sul cavo. Da quanto appreso sul posto, ha salito i gradini che permettono di raggiungere il basamento, ma poi ha perso l’equilibrio cadendo a terra proprio dalla parte laterale della piattaforma stessa.

Il bimbo ha picchiato la testa, si sono vissuti attimi di apprensione e sono stati allertati immediatamente i soccorsi. Sul posto, in codice rosso, sono giunti l’elisoccorso e l’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello. Fortunatamente avrebbe riportato solamente un lieve trauma, il bimbo è stato comunque portato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

Alcuni genitori presenti nel parco hanno sottolineato come quel gioco sia molto bello e venga apprezzato da tutti i bimbi, ma c’è la necessita di mettere dei parapetti proprio sulle parti laterali del basamento e dei corrimano sui gradini per evitare incidenti di questo tipo.