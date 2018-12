MANDELLO – Un anziano è stato soccorso nel primo pomeriggio a Mandello dopo essere stato investito da un’auto in via Al Bellano.

Si tratta di un uomo di 84 anni trasportato in codice giallo all’ospedale. Per il sinistro, valutato inizialmente come grave, era stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Locale di Mandello.