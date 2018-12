MANDELLO – Buona partecipazione questo pomeriggio, sabato, a Molina, frazione di Mandello del Lario, dove si è svolta la Festa delle Associazioni.

L’evento, che fa parte delle iniziative natalizie, ha visto la partecipazione di numerose realtà del territorio che hanno potuto incontrare e sensibilizzare la cittadinanza rispetto alle attività svolte durante l’anno. Una grande vetrina dove poter illustrare e presentare le rispettive attività: sociali, umanitarie e di volontariato.

Una giornata che si è aperta alle 10 del mattino con le letture natalizie per i bimbi presso la sala civica a cura del gruppo ‘Favolare’, mentre alle 12 porte aperte al punto ristoro e alle 16 l’atteso appuntamento con il lancio dei palloncini che hanno portato in cielo le letterine dei bimbi destinate a Babbo Natale. Durante la giornata non sono mancate caldarroste e vin brulè per tutti a cura delle associazioni partecipanti.

Soddisfatta la vice sindaco Serenella Alippi che ha voluto ringraziare tutti per la preziosa collaborazione, a cominciare dal “panificio Valsecchi che ha offerto i panini con la Nutella e la cioccolata calda per i bambini, grazie anche all’Enoteca Comini che ha regalato la damigiana di vino utilizzata dagli Alpini per preparare il vin brulè. Un ringraziamento ai volontari della Protezione Civile che hanno monitorato il traffico e ovviamente a tutte le associazioni che hanno partecipato all’iniziativa. Un ringraziamento anche alla Pro Loco per aver organizzato il lancio delle letterine e a Babbo Natale che ha voluto fare tappa a Molina”.

Inizierà invece domani, domenica l’allestimento, dei presepi natalizi in una mostra itinerante per le vie di Mandello che sarà visitabile fino al 6 gennaio.