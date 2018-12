MANDELLO – La dinamica dell’incidente non è ancora nota, ma un uomo è caduto da un ponte sul torrente Meria a Mandello.

E’ successo intorno alle 10 di oggi, 6 dicembre, in via Carcano, poco fuori dal perimetro dell’omonima azienda mandellese. Il 50enne, da quanto appreso sul posto potrebbe trattarsi di un dipendente che al momento dell’incidente non era in servizio, ha fatto un volo di circa dieci metri ma sarebbe cosciente. I soccorsi sono stati allertati dai lavoratori di un’impresa esterna che stavano effettuando alcuni lavori lungo il torrente e hanno notato l’uomo.

Sul posto sono intervenuti, oltre all’automedica e all’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello, anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. L’uomo, a cui è stato riscontrato un politrauma, è stato trasportato in codice rosso (condizioni molto critiche) all’ospedale di Lecco.