MANDELLO – Brutta disavventura intorno alle 17.30 di oggi, domenica 10 giugno, per un ragazzino che si trovava nei giardini pubblici di Mandello, in via Medaglie Olimpioniche Mandellesi.

Stando a quanto appreso sul posto il giovane si sarebbe arrampicato su una pianta dalla quale è caduto compiendo un volo di circa due metri. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, sul posto è giunta un’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello insieme all’automedica.

Subito sono state prestate le prime cure al giovane che fortunatamente non è in pericolo di vita, ma è stato comunque trasportato al pronto soccorso in codice giallo (mediamente critico).