MANDELLO – Sarebbe scivolato, finendo in un canale impervio in zona Alpe di Erba l’escursionista di 26 anni soccorso sabato pomeriggio sopra Mandello.

L’allarme è scattato intorno alle 17.45 ma l’intervento del Soccorso Alpino si è concluso ben oltre le dieci di sera, con il trasporto del ferito in elisoccorso all’Ospedale di Gravedona.

Stando a quanto appreso il 26enne stava compiendo un’escursione quando sarebbe caduto in un canale, in un punto particolarmente difficile da raggiungere. Sul posto si sono portati una dozzina di uomini del Soccorso Alpino insieme all’elisoccorso di Como. Da subito l’intervento si è dimostrato particolarmente delicato a causa della zona impervia dove si trovava l’escursionista, ferito in maniera seria.

Dopo quasi cinque ore di intervento i volontari sono riusciti a raggiungere e stabilizzare il giovane, poi issato sull’elisoccorso e trasportato in ospedale in codice giallo.