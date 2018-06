MANDELLO – Uno strano odore, simile a quello del metano, ha messo in allarme alcuni residenti di via Fratelli Petrarca, questa mattina, martedì a Mandello del Lario.

Erano da poco passate le 9 quando è giunta la chiamata di emergenza alla stazione dei pompieri di Lecco che sono intervenuti per verificare la situazione.

Durante il loro sopralluogo, i Vigili del Fuoco hanno scoperto che fortunatamente non era in corso alcuna fuga di gas: l’odore proveniva dal materiale stoccato in un vicino magazzino e trattato con un olio particolare che, a cause delle temperature estive, producevano delle esalazioni avvertite nei dintorni.

(Foto: Luisella Aliprandi)