MANDELLO – I Carabinieri della Stazione di Mandello del Lario hanno denunciato in stato di libertà di F.G.O, classe 1997, residente in provincia di Salerno e M.D., classe 1986, residente a Monza per furto in concorso.

I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno fermato i due giovani nel tardo pomeriggio di sabato scorso, 4 agosto, presso la stazione di Mandello, con uno zaino contenente effetti personali e denaro contante, risultato rubato nel pomeriggio ad un 58enne, nei pressi dei giardini pubblici.

Espletate le formalità di rito i militari hanno denunciato i due alla Procura della Repubblica di Lecco e provveduto a restituire la refurtiva al legittimo proprietario.