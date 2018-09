MANDELLO – Dopo il saluto affettuoso, lo scorso 2 settembre, a don Stefano Zampieri e a don Donato Giacomelli, i due sacerdoti che hanno lasciato Mandello per un nuovo incarico in Valtellina, questa mattina, domenica, i fedeli si sono radunati nuovamente per la Messa di saluto a don Pietro Mitta e a padre Massimiliano Taroni.

Oggi alle 11 è stata celebrata la Messa Solenne, ma venerdì sera si era già tenuto il concerto dell’Orchestra Sinfonica di Lecco durante il quale sono stati raccolti fondi per il progetto “Mano Solidale” per cui don Pietro, prevosto del Sacro Cuore, si è tanto speso.

Un ringraziamento sentito da parte di tutti i fedeli che questa mattina hanno gremito la chiesa di Mandello, la mattinata di festa è poi proseguita con il pranzo comunitario. Don Pietro Mitta dalla parrocchia di Mandello Sacro Cuore è stato nominato parroco a Como S. Fedele e sarà sostituito nei prossimi giorni da mons. Giuliano Zanotta.