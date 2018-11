MANDELLO – Decisamente una brutta sorpresa quella che, nei giorni scorsi, una famiglia mandellese si è ritrovata nella posta: due fogli di minacce decisamente poco velate nei confronti del loro cane, “reo” di aver disturbato la quiete del vicinato.

“Il vostro cane ha rotto i c…. la prossima volta non li romperà più” recita la sinistra scritta recapitata direttamente nella cassetta delle lettere.

“C’erano già stati screzi in passato con alcune persone, non solo per il cane ma addirittura per i miei bimbi che giocavano in giardino, mai nessuno si era spinto a tanto” racconta la padrona di casa.

Il cane in questione è Rocky, un incrocio tra labrador e pastore tedesco di 11 anni. “Non lo lasciamo mai solo, in settimana in casa ci sono sempre i nonni che curano i nostri bimbi, ci diamo il cambio quando io e mio marito torniamo da lavoro. Quel giorno Rocky è rimasto in casa senza di noi due ore, dalle 16 alle 18. Non è un cane che disturba e se dovesse aver abbaiato qualche volta, stiamo parlando non certo di un orario notturno! E preciso che abitiamo in una villa singola, non in condominio” racconta la proprietaria del cane che deciso di rendere noto l’accaduto su Facebook ed è decisa a fare denuncia dai Carabinieri.

“In passato avevamo quattro cani, li abbiamo regalati ad altri proprio per questioni di vicinato che potevano anche essere giustificate. Quattro cani sono tanti in un casa. L’intolleranza nei nostri confronti evidentemente non è passata però – conclude – credo che in un paese civile certe cose non dovrebbero succedere”.