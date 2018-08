MANDELLO – Soccorsi in azione nel pomeriggio di oggi, giovedì, a Mandello del Lario per un incidente in acqua che ha coinvolto un ragazzino di 12 anni.

Stando alle prime informazioni pare che il giovanissimo abbia urtato contro una canoa mentre stava facendo il bagno.

L’allarme è scattato poco dopo le 16: sul posto un’ambulanza dei volontari del soccorso mandellese. Il giovane è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale di Lecco: nell’urto avrebbe rimediato un trauma cranico.