MANDELLO – Il destino ha voluto che la sua storia e quella della sua azienda terminassero nello stesso tempo: Ulisse Cortesi, 84anni, è morto domenica all’ospedale di Lecco dove era ricoverato da dieci giorni, in gravissime condizioni.

I sanitari lo avevano trasportato in ambulanza al Manzoni dopo averlo soccorso proprio all’interno delle ex Officine, mentre seguiva i lavori di smantellamento del capannone che farà spazio al nuovo supermercato realizzato da Iperal su quell’area.

Quando il personale del 118 è accorso al fabbricato di via Statale, l’anziano imprenditore era già in arresto cardiaco. Rianimato sul posto, l’84enne è stato trasferito al Pronto Soccorso di Lecco e da lì al reparto di terapia intensiva dove l’uomo non si è più ripreso.

Le sue officine, azienda di famiglia con oltre mezzo secolo di vita specializzata nella produzione di cassoni per camion e furgone, negli anni d’oro avevano dato lavoro e occupazione al territorio e aveva chiuso lo scorso anno. Elegante e riservato, come viene descritto da chi lo conosceva, abitava a Lecco, in via Caprera, a pochi passi dal Santuario della Vittoria.

Il 20 gennaio, in Comune a Mandello, anche Ulisse Cortesi era presente alla sottoscrizione dell’accordo che, in concomitanza con la vendita dell’area industriale destinata ad accogliere il supermercato, consentiva l’acquisizione da parte dell’amministrazione comunale dell’ex Sapio, la quale, insieme allo stabile di via Pra Magno, permetterà di allargare il polo sportivo di Mandello.