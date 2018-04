MANDELLO – Sono poche le informazioni relative a quanto accaduto intorno all’ora di pranzo di giovedì nella zona dell’ex area Cortesi di Mandello: una persona è stata soccorsa in arresto cardiaco nella zona dell’ex area industriale dove, in questi giorni, erano iniziati i lavori di smantellamento del tetto.

Il personale del Soccorso Mandellese, insieme ai sanitari del 118, è intervenuto con un’ambulanza. I soccorritori hanno dovuto attuare delle manovre per rianimare l’uomo, un 84enne secondo le informazioni raccolte, per poi trasportarlo in ospedale a Lecco in codice rosso. Sul posto anche i carabinieri per chiarire la dinamica dell’accaduto.

L’ex area industriale è stata recentemente destinata ad ospitare il nuovo ipermercato e proprio in queste settimane sono partiti gli interventi per la demolizione del vecchio capannone.