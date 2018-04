MANDELLO – Hanno provato a forzare la porta d’ingresso del negozio ma, fortunatamente, il tentativo dei ladri non è andato a buon fine: ad essere preso di mira dai malviventi, questa notte, è stata la Bottega del Formaggio di Mandello, in via Cesare Battisti.

Il tutto sarebbe successo intorno alle 2, quando è scattato l’allarme dell’esercizio pubblico. “Il sensore della vetrina ha rilevato qualcosa, è partito l’allarme e automaticamente anche la chiamata al mio cellulare e a quello di mio papà – spiega Flaviano Tomelleri che gestisce l’attività insieme al padre Flavio – dormivamo e nessuno dei due si è accorto se non al mattino, ma quando siamo arrivati al negozio sembrava tutto normale”.

Controllando però la porta d’ingresso, i negozianti hanno rinvenuto tracce di effrazione, “come se qualcuno avesse tentato di forzarla con un cacciavite. L’allarme è collegato a due telecamere che si sono azionate ma dalle immagini purtroppo non si riesce a scorgere nessuno”. E’ probabile che i ladri, al suono dell’allarme, abbiano subito desistito dandosi alla fuga.