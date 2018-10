MANDELLO – Ha interrotto il traffico per diverso tempo, il tir che nel pomeriggio di lunedì si è bloccato lungo una curva di via dei Partigiani, salendo lungo la strada per Somana a Mandello.

Il mezzo pesante fermo sulla strada ha costretto gli automobilisti ad attendere per decine di minuti che la situazione si sbloccasse. La Polizia Locale ha aiutato il conducente del camion nelle manovre.