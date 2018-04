MANDELLO – Avrebbe perso il controllo della propria auto finendo per impattare contro un altro veicolo parcheggiato a lato della strada: è successo questa mattina, lunedì, in via Battisti a Mandello.

Alla guida della vettura un anziano conducente, classe 1937, che viaggiava in compagnia della moglie. L’uomo, forse per la distrazione dovuta al passaggio di un pedone, non avrebbe controllato la vettura, finita contro l’auto in sosta a sua volta spinta contro il cartello del senso unico, installato a margine della carreggiata.



I due anziani sono stati trasportati in ospedale per accertamenti, non avrebbero riportato particolari conseguenze nel sinistro. La Polizia Locale di Mandello si è occupata di rilevare l’incidente e di verificare la dinamica dei fatti. (Foto: L. Aliprandi)